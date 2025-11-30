NBA le 5 migliori giocate della notte 30 novembre
Otto partite nella notte Nba. A Los Angeles, contro i Clippers, la scelta numero 1 del Draft 2025 Cooper Flagg regala uno show da 35 punti per la vittoria di Dallas. Detroit espugna Miami nel giorno del ritorno “a casa” a lieto fine da ex di Duncan Robinson, Pascal Siakam all’ultimo secondo regala il successo a Indiana beffando Chicago. Le stelle brillano da copione: Nikola Jokic non sbaglia neanche un tiro dal campo per la vittoria di Denver, Giannis Antetokounmpo supera i 21.000 punti in carriera e i Bucks si rialzano dopo sette k.o.. E poi Minnesota piega Boston trascinata dai 39 punti di Ant Edwards, Jimmy Butler conduce Golden State al successo su New Orleans, Charlotte interrompe a nove la striscia di successi di fila di Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stiamo valutando quali siano le migliori giocate fatte da Daniele De Rossi da quando è diventato allenatore del Genoa. Per ora in lizza ci sono: • Partire con 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte; • ?Far segnare 7 gol in 3 partite al Genoa che neanche Hansi Flick c - facebook.com Vai su Facebook
Le migliori giocate presented by Dole Italia della 9^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport Vai su X
NBA, il duello Flagg-Knueppel prosegue nella top-5 della notte. VIDEO - Tra le cinque migliori giocate spiccano quelle dei due candidati al premio di rookie dell'Anno, Cooper Flagg dei Dallas Mavericks (autore della sua miglior prestazione in carriera con 35 punti, batten ... Scrive sport.sky.it
NBA, le 5 migliori giocate della notte (30 novembre) - A Los Angeles, contro i Clippers, la scelta numero 1 del Draft 2025 Cooper Flagg regala uno show da 35 punti per la vittoria di Dallas. Segnala msn.com
NBA, il tunnel e alley-oop di Doncic spicca nella top-5 della notte. VIDEO - Tra le cinque migliori giocate della notte spiccano le schiacciate di Jalen Johnson e Noah Clowney, un canestro impossibile di Tyrese Maxey, la giocata difensiva decisiva di Nickeil- Scrive sport.sky.it