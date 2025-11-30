NBA i risultati della notte 30 novembre | colpo di Detroit a Miami

Torna a correre la regular season 2025-2026 della NBA, con otto partite disputate tra ieri sera e la notte appena trascorsa, e riflettori puntati sulla spettacolare vittoria dei Detroit Pistons a Miami. In una sfida da 273 punti complessivi, la squadra di Cade Cunningham — autore di 29 punti e della giocata decisiva nel finale — espugna la Kaseya Center per 138-135, resistendo alla rimonta da -22 degli Heat e consolidando così il primato a Est con un brillante 16-4 di record. I Detroit Pistons tornano dunque al successo battendo i Miami Heat 138-135 al termine di una gara spettacolare. Protagonista Cade Cunningham con 29 punti, mentre l’ex di serata Duncan Robinson ne firma 18 nel suo primo ritorno a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 novembre): colpo di Detroit a Miami

