Nathan ha iniziato il trasloco nella casa in comodato d' uso gratuito ora si attende il ritorno di Catherine e dei bimbi

È iniziato domenica 30 novembre il trasloco di Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dal bosco di Palmoli per decisione del tribunale dei minori dell'Aquila per essere trasferiti, insieme alla madre Catherine, in una casa-famiglia. Sabato 29 novembre, l'uomo aveva firmato un contratto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

