Natale | Codacons+900% in più per volare

21.40 Volare durante le festività natalizie può costare fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Lo denuncia il Codacons,che lo ha segnalato a Enac, Antitrust e Mit. Questo anno si preannuncia di nuovo all'insegna dei rincari con voli aerei e biglietti ferroviari che registrano aumenti cospicui, aggravati dal rialzo dei prezzi del carburante per chi va in auto. Confrontando le tariffe,si scopre che il volo Milano-Palermo parte da 170 euro, 900% in più rispetto alla spesa minima di 17 euro volando il 13 gennaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it