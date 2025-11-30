Natale via le auto da piazza del Teatro | dove devono parcheggiare i residenti
Il Natale “spazza via” le auto da piazza del Teatro a Viterbo: spazio alle installazioni luminose della Camera di commercio.Per tutto il periodo delle feste, a partire dal primo dicembre, i residenti del settore B che sono soliti parcheggiare a piazza Verdi possono usufruire gratuitamente di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
