Natale | un volo da Milano alla Sicilia fino a 800 euro Meglio fare scalo a Varsavia per evitare il caro-biglietti

Roma, 30 novembre 2025 – Le festività di Natale si avvicinano e con loro anche il caro-voli. Così, come ogni anno, per studenti e lavoratori fuori sede spostarsi da Nord a Sud rischia di diventare un vero lusso. A fare un po’ di conti ci pensa Assoutenti. “Chi si appresta in questi giorni ad acquistare un biglietto partendo il 24 dicembre e tornando il 6 gennaio, spende un minimo di 505 euro per andare da Torino a Palermo e ritorno, e ben 492 euro per volare da Pisa a Catania. Da Torino a Catania, nelle stesse date, servono 422 euro, che scendono a 411 euro da Milano a Palermo, stesso prezzo della tratta Verona-Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

