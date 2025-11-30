Natale sotto attacco Bambin Gesù decapitato in diversi presepi d’Europa

Questo è un anno particolarmente delicato per i mercatini di Natale in Europa. Una delle tradizioni più importanti legate alle festività e all'Avvento è messa a dura prova perché, se da una parte molte città, soprattutto di piccole dimensioni, hanno dovuto rinunciarvi perché non in grado di sopportare l'enormità dei costi maggiorati per la sicurezza, dall'altra quelle che sono riuscite comunque a organizzarli stanno avendo non pochi problemi. In Francia ci sono state molte polemiche per le proteste pro Pal e ambientaliste al mercatino di Strasburgo, uno dei più importanti del Paese ma soprattutto d'Europa, dove un gruppo di una manciata di persone ha cercato di imbrattare il grande albero di Natale della piazza centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

