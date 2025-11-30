Un muro di persone, l’Arco d’Augusto trasformato in un fondale di colori e una dama dorata che avanza sopra una grande sfera mentre migliaia di telefonini la seguono incantati. È l’immagine che racconta più di ogni altra cosa la festa di ieri. Le vie e le piazze erano piene già dal primo pomeriggio, ma all’ombra del Teatro della Fortuna la gente è arrivata ad aspettare l’appuntamento delle 18.30 già da oltre un’ora prima, pur di conquistare un posto in prima fila per l’accensione del grande albero di piazza, mentre la festa si muoveva lungo il corso. Tutto è iniziato al Pincio, tra mercatini, pista di pattinaggio sul ghiaccio e il saluto dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale di ironia. Serfilippi dà il 5 ad Augusto