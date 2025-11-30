Natale arriva sulle note degli 883 Grande festa con la tribute band
Una mostra di auto americane d’epoca e un grande mercato dell’artigianato composto da più di 100 bancarelle. Il concerto in piazza della più apprezzata tribute band di Max Pezzali e gli 883. E poi i giochi di legno di una volta, i Babbi Natale che sfrecceranno in bicicletta per le strade del paese, la Casa del Grinch e il Villaggio di Babbo Natale, le note della banda cittadina e quelle dei giovani musicisti della scuola locale, oltre a un’area giochi per i più piccoli, il folklore del gruppo Firlinfeu, lo street food, l’animazione, i negozi aperti per una lunga giornata fatta di musica, tradizioni e divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In centro Monza il Natale arriva senza fare rumore. Le luci si accendono sopra le teste, le vie si fanno più morbide, la gente rallenta. Un albero al Duomo, uno in Arengario, ognuno con la sua storia da guardare un attimo in più. È quel momento dell’anno i - facebook.com Vai su Facebook
Natale arriva sulle note degli 883. Grande festa con la tribute band - La tradizionale kermesse in piazza a Sovico fra negozi aperti, giochi, bancarelle e Santa Claus in bici. Segnala ilgiorno.it
Note del Natale, da Bocelli a Baglioni ed Allevi nell'evento di Rai1 dedicato al Giubileo - Dopo la Messa serale della Vigilia e il rito d'inaugurazione del Giubileo presieduto da Papa Francesco, andrà in onda su Rai1 «Note del Natale - Lo riporta corriere.it