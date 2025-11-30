natale arriva sulle note degli 883 grande festa con la tribute band

Una mostra di auto americane d’epoca e un grande mercato dell’artigianato composto da più di 100 bancarelle. Il concerto in piazza della più apprezzata tribute band di Max Pezzali e gli 883. E poi i giochi di legno di una volta, i Babbi Natale che sfrecceranno in bicicletta per le strade del paese, la Casa del Grinch e il Villaggio di Babbo Natale, le note della banda cittadina e quelle dei giovani musicisti della scuola locale, oltre a un’area giochi per i più piccoli, il folklore del gruppo Firlinfeu, lo street food, l’animazione, i negozi aperti per una lunga giornata fatta di musica, tradizioni e divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

