Natale al Tempio | c' è tempo fino a stasera per la mostra delle creazioni di 25 artigiani
Nel cuore della città di Salerno arriva il terzo appuntamento con il "Natale al Tempio" in mostra 25 artigiani con le loro creazioni. Una due giorni dedicata agli appassionati di artigianato e non solo che si terrà presso il suggestivo Tempio di Pomona e proposta dall'associazione "A regola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
