Natale accesi i 130 chilometri di luminarie in centro storico L' 8 dicembre tocca all' albero - FOTO

Le luci di Natale si sono accese, sabato 29 alle 17, in tutta Ferrara. Dagli alberi di viale Cavour alle vie e le piazze all'ombra di Castello e Cattedrale, sono oltre 130 i chilometri di luminarie che ora illuminano l'area del centro, creando un percorso che collega le principali arterie e zone.