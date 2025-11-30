Tu e il tuo fidanzato siete insieme, avete trascorso una bellissima giornata, e a coronare il momento scatti una foto. Talmente bella da essere “postabile”, ma ci ripensi, non ti va più che i tuoi follower vedano le vostre foto. Siamo passati dall’avere relazioni ultra social al silenzio stampa, quasi come se ci vergognassimo di essere fidanzate. Basta alle foto sui social con il proprio fidanzato. Siamo la generazione sempre connessa ma per una qualche ragione abbiamo smesso di postare le foto di coppia. Come se amare qualcuno fosse diventato un segreto da custodire gelosamente. Scorrendo le storie instagram dei nostri amici, è ormai raro imbattersi in uno scatto in primo piano di una coppia, nel video di un weekend insieme fuoriporta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Nascondi il fidanzato sui social”, quando avere un ragazzo imbarazza