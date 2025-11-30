Nasce la casa dei terapisti | Bari-Bat-Taranto Ieri l' inaugurazione

Di seguito il comunicato: Una nuova sede intesa come spazio di confronto e aggiornamento professionale. Inaugurata a Sammichele di Bari (in via degli Alterocca, 2) la Casa dei Fisioterapisti, un luogo pronto ad accogliere gli iscritti dell’Ordine di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto. Nelle tre province sono oltre 3mila, rappresentando uno degli ordini più numerosi a livello nazionale. Il taglio del nastro arriva in un momento cruciale, con il passaggio di consegne in Regione Puglia e la promessa del neopresidente, Antonio Decaro, di un’attenzione particolare alla sanità e alle liste d’attesa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Nasce la casa dei terapisti: Bari-Bat-Taranto Ieri l'inaugurazione

