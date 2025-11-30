Napoli vs Roma | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Prima della Roma, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Qarabag, Quinta Giornata di Uefa Champions League, 2-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 13-0; Azioni Salienti Primo Tempo, 2-0; Secondo Tempo, 11-0.. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 18,00% – 00,00%. Primo Tempo. 34?, si inizia con Lang che crossa per Neres, che va in Mezza Rovesciata: respinta di Kochalski. Al 25? abbiamo un atterramento di McTominay in Area: per Marciniak è (sempre) tutto regolare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli vs Roma: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

