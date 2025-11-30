Napoli infortunio Gilmour domani l’intervento | i motivi dietro la scelta

Gilmour inizierà il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo a gennaio. In casa Napoli non mancano mai novità in materia infortuni. Questa volta Billy Gilmour domani sarà in sala operatoria a Londra per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo tormentano da settimane. Il centrocampista scozzese, fermo dalla sfida contro il Como, non riusciva più ad allenarsi con continuità. Quindi lo staff tecnico del Napoli, insieme al giocatore, ha deciso di procedere con l’intervento per mettere fine a un dolore diventato invalidante. Scelta condivisa con la società anche in ottica Mondiale. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli, infortunio Gilmour, domani l’intervento: i motivi dietro la scelta

