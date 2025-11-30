Napoli-Gilmour | spunta il motivo della scelta dell’operazione le ultimissime

La scelta di Billy Gimour di ricorrere all'operazione chirurgica per risolvere i problemi di pubalgia trovano una risposta chiara e le motivazioni sono evidenti. La decisione del centrocampista, concordata con dirigenza e staff tecnico del Napoli, guarda ad un pieno recupero senza dover passare per terapie conservative. L'obiettivo di Gilmour, oltre a quello di tornare per la seconda metà di stagione con gli azzurri, rimane la partecipazione al Mondiale con la sua Scozia. Gilmour si opera: tutti i motivi che hanno portato alla scelta. I continui fastidi accusati da Billy Gilmour erano ormai un grande problema per il calciatore e per il Napoli, con Antonio Conte costretto a ricorrere a nuove idee tattiche per sopperire alla sua assenza nelle rotazioni.

