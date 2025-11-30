Nanni Moretti canta Achille Lauro con Jasmine Trinca Louis Garrel e tutto il cast di Succederà questa notte – Video

Il regista Nanni Moretti ha intonato con gli attori del film “Succederà questa notte”, tra i quali Jasmine Trinca, Louis Garrel, Antonio De Matteo e Angela Finocchiaro, “Incoscienti giovani”. Gli interpreti hanno cantato il brano di Achille Lauro sul set della pellicola, ispirata ai racconti di Eshkol Nevo, Legàmi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nanni Moretti canta Achille Lauro con Jasmine Trinca, Louis Garrel e tutto il cast di Succederà questa notte – Video

