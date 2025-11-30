Nadia Battocletti paga la folata di Shimket al Cross di Alcobendas | podio verso gli Europei

Nadia Battocletti si è rimessa immediatamente in gioco dopo la vittoria ottenuta settimana scorsa al Cross di Atapuerca, dove vinse di forza al suo debutto stagionale nelle corse campestri. La Campionessa d’Europa di specialità aveva giganteggiato sui pratoni spagnoli, dettando legge in una grande Classica del panorama mondiale e valida per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). Sette giorni più tardi ha cercato il bis ad Alcobendas, dove lo scorso anno trionfò in maniera perentoria, ma nella località alle porte di Madrid ha trovato una rivale più in forma e si è dovuta accontentare della seconda piazza in questo appuntamento valido sempre per il circuito mondiale, di cui la fuoriclasse trentina detiene il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

