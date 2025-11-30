Nadia Battocletti paga la folata di Shimket al Cross di Alcobendas | podio verso gli Europei
Nadia Battocletti si è rimessa immediatamente in gioco dopo la vittoria ottenuta settimana scorsa al Cross di Atapuerca, dove vinse di forza al suo debutto stagionale nelle corse campestri. La Campionessa d’Europa di specialità aveva giganteggiato sui pratoni spagnoli, dettando legge in una grande Classica del panorama mondiale e valida per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). Sette giorni più tardi ha cercato il bis ad Alcobendas, dove lo scorso anno trionfò in maniera perentoria, ma nella località alle porte di Madrid ha trovato una rivale più in forma e si è dovuta accontentare della seconda piazza in questo appuntamento valido sempre per il circuito mondiale, di cui la fuoriclasse trentina detiene il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
E’ passata solo una settimana, ma l’emozione che ci ha fatto vivere è sempre fortissima! Nadia Battocletti regina della corsa campestre ad Atapuerca, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. Iniziamo al meglio la nuova stagione di corsa campestre! - facebook.com Vai su Facebook
In Nadia we trust, come sempre atleticalive.it/nadia-battocle… via @Queenatletica Vai su X
Nadia Battocletti paga la folata di Shimket al Cross di Alcobendas: podio verso gli Europei - Nadia Battocletti si è rimessa immediatamente in gioco dopo la vittoria ottenuta settimana scorsa al Cross di Atapuerca, dove vinse di forza al suo ... Da oasport.it
Diretta Nadia Battocletti/ Medaglia d’argento nei 10000 metri! Mondiali atletica 2025 Tokyo, 13 settembre - Diretta Nadia Battocletti 10000 metri Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: medaglia d'argento dietro Chebet (oggi 13 settembre) DIRETTA NADIA BATTOCLETTI 10000 METRI: MEDAGLIA D’ARGENTO ... Secondo ilsussidiario.net
Diretta Nadia Battocletti/ Medaglia di bronzo nei 5000 metri! Oro ancora a Chebet (Mondiali atletica 2025) - Diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri Mondiali atletica 2025 streaming video Rai 2: medaglia di bronzo per la trentina, oro Chebet (oggi 20 settembre) DIRETTA NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 METRI ... Lo riporta ilsussidiario.net