Naba dal Career Day al Talent Harbour opportunità di lavoro

Roma – Secondo un’indagine Doxa il 90% di chi si diploma in un Triennio presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) trova lavoro entro un anno; la percentuale sale al 94% per chi completa un Biennio o un Master NABA. Questi dati riguardano l’anno accademico appena chiuso. Proprio per favorire l’avvio dei giovani al mondo del lavoro NABA ha da poco chiuso le attività del Career Day di Roma. Questo appuntamento ha consentito agli studenti dell’Accademia di fare oltre 90 colloqui con aziende che hanno offerto ai candidati la possibilità di interfacciarsi con professionisti e reclutatori provenienti da alcuni dei settori creativi più interessanti; aziende e studi del mondo del cinema, della comunicazione e della moda, come Caffeina, VML e Gi Group, hanno visitato il campus NABA di Roma per scoprire la creatività, la passione e il talento sia degli studenti che di chi ha completato gli studi da poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

