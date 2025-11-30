Myriam Sylla torna in campo e fa la differenza in Turchia | punti di spessore con Aydin e Aras Kargo ko

Dopo aver goduto di un po’ di riposo in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup contro il Porto, Myriam Sylla è tornata in campo in occasione dell’ottava tappa della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’azzurra prosegue la propria stagione di spessore, mettendo a segno 10 punti (3 muri, 37% in attacco, 32% in ricezione) e contribuendo in maniera importante al successo del suo Galatasaray Istanbul in casa del poco quotato Aras Kargo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno perso a sorpresa il primo set in volata, ma poi hanno dato una svolta all’incontro e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-21; 25-19; 25-13). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla torna in campo e fa la differenza in Turchia: punti di spessore con Aydin e Aras Kargo ko

Argomenti simili trattati di recente

Sylla e Orro sono tornate in campo dopo la sosta e hanno vinto di forza. Prova da protagonista delle azzurre, giovedì ci sarà lo scontro diretto - facebook.com Vai su Facebook

Myriam Sylla torna in campo e fa la differenza in Turchia: punti di spessore con Aydin e Aras Kargo ko - Dopo aver goduto di un po' di riposo in occasione dell'andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup contro il Porto, Myriam Sylla è tornata in campo in ... Scrive oasport.it

Myriam Sylla e Alessia Orro da urlo al ritorno in campo in Turchia: le foto - Giornalista dal 2008 e grande appassionato di tutti gli sport da sempre, segue con particolare interesse basket e volley che ha anche praticato a livello dilettantistico fino ai tempi dell’università. Riporta msn.com

Myriam Sylla non debutta in CEV Cup: Barbolini ruota la rosa e il Galatasaray vince in trasferta - Myriam Sylla non è scesa in campo alla Dragao Arena di Porto, dove il suo Galatasaray Istanbul ha fatto il proprio debutto stagionale in Europa. Si legge su oasport.it