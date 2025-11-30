My Hero Academia | il finale svela che un Villain chiave è sopravvissuto ed è straziante

Credevamo di aver visto tutto con lo scontro finale, ma l’epilogo di My Hero Academia ha appena calato un asso emotivo pesantissimo. Mentre ci prepariamo a salutare la serie, l’ultimo episodio ha confermato che la lista dei caduti non è quella che pensavamo. Prima di proseguire, vi ricodiamo ancora una volta che l’articolo contiene spoiler sugli episodi finali di My Hero Academia. Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! In Breve: Cosa devi sapere. Il Colpo di Scena: Contrariamente alle aspettative, Dabi (Toya Todoroki) è sopravvissuto alla battaglia finale.. La Condizione: È vivo, ma sotto strettissima sorveglianza medica e pesanti restrizioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - My Hero Academia: il finale svela che un Villain chiave è sopravvissuto (ed è straziante)

