Musicisti in rivolta | Siamo vecchi | ci hanno espulso dal conservatorio

Carpi (Modena), 30 novembre 2025 – Si auto presentano come gli 'espulsi' dal Conservatorio di Modena-Carpi Vecchi Tonelli: "Non ci interessano inutili polemiche. Vorremmo solo poter studiare musica ". Vanno dai 30 ai 77 anni e sono tutti già alunni che avrebbero dovuto frequentare il 4° o 5° anno del corso di musica di base (tuba, violino, composizione, armonia). Pavarotti, la statua 'affogata'. Il sindaco Pesaro chiede scusa: "E' stato un grave errore" "Domanda non valida: siamo stati espulsi". "A luglio scorso ci siamo iscritti il nuovo corso 20252026, e abbiamo provveduto al pagamento di una prima rata, nel pieno rispetto delle norme e dei termini di legge – affermano, Simone Ascari, Bruno Malavasi, Alfonso Paltrinieri, Romolo Roncaglia e Roberto Tondi -.

