Musicisti in rivolta | Siamo vecchi | ci hanno espulso dal conservatorio
Carpi (Modena), 30 novembre 2025 – Si auto presentano come gli ‘espulsi’ dal Conservatorio di Modena-Carpi Vecchi Tonelli: “Non ci interessano inutili polemiche. Vorremmo solo poter studiare musica ”. Vanno dai 30 ai 77 anni e sono tutti già alunni che avrebbero dovuto frequentare il 4° o 5° anno del corso di musica di base (tuba, violino, composizione, armonia). Pavarotti, la statua ’affogata’. Il sindaco Pesaro chiede scusa: "E’ stato un grave errore" "Domanda non valida: siamo stati espulsi”. “A luglio scorso ci siamo iscritti il nuovo corso 20252026, e abbiamo provveduto al pagamento di una prima rata, nel pieno rispetto delle norme e dei termini di legge – affermano, Simone Ascari, Bruno Malavasi, Alfonso Paltrinieri, Romolo Roncaglia e Roberto Tondi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
"Cos'è la fede se non un canto alla vita, un'armonia che conduce là dove tutto ha origine, nel cuore dell'amore di Dio. In quest'orizzonte visse santa Cecilia, patrona dei musicisti la cui vicenda si colloca tra il II e il III secolo. Il giorno delle - facebook.com Vai su Facebook