Una notte di musica, spettacolo e condivisione nel cuore di Sarsina: sarà un Capodanno speciale quello che accompagnerà il passaggio dal 2025 al 2026, un appuntamento ormai irrinunciabile e sempre più partecipato da tutta la vallata. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Sarsina con il contributo della Camera di Commercio della Romagna, è resa possibile grazie al supporto di Sgr, Bcc di Sarsina, ElectricLine, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Impresa Edile Antonini. Ancora una volta il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da luci, colori e scenografie pensate per accogliere famiglie, cittadini e soprattutto i numerosi giovani che potranno festeggiare in sicurezza senza allontanarsi dal proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica e fuochi d’artificio. Sarsina ’vede’ il 2026