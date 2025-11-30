Musica e fuochi d’artificio Sarsina ’vede’ il 2026

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di musica, spettacolo e condivisione nel cuore di Sarsina: sarà un Capodanno speciale quello che accompagnerà il passaggio dal 2025 al 2026, un appuntamento ormai irrinunciabile e sempre più partecipato da tutta la vallata. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Sarsina con il contributo della Camera di Commercio della Romagna, è resa possibile grazie al supporto di Sgr, Bcc di Sarsina, ElectricLine, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Impresa Edile Antonini. Ancora una volta il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da luci, colori e scenografie pensate per accogliere famiglie, cittadini e soprattutto i numerosi giovani che potranno festeggiare in sicurezza senza allontanarsi dal proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

musica e fuochi d8217artificio sarsina 8217vede8217 il 2026

© Ilrestodelcarlino.it - Musica e fuochi d’artificio. Sarsina ’vede’ il 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

musica fuochi d8217artificio sarsinaMusica e fuochi d’artificio. Sarsina ’vede’ il 2026 - Il programma del Capodanno prevede il concerto in piazza dei Jbees e lo spettacolo pirotecnico. Riporta ilrestodelcarlino.it

Capodanno a Sarsina con fuochi e tanta musica - La festa, organizzata dalla Pro Loco, inizierà alle 22 con musica dal vivo. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Fuochi D8217artificio Sarsina