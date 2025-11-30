Fare del Foro un luogo per i giovani. Martedì dalle 18 alle 22, lo spazio ‘In centro al Foro’, all’interno del Foro annonario, ospiterà ‘Che fare al Foro – Musica, aperitivo, insieme per immaginare il Foro delle nuove generazioni’, un appuntamento pensato per coinvolgere la città, in particolare le persone più giovani, in un percorso partecipato di ascolto e immaginazione sul futuro del Foro. La serata prenderà avvio alle 18 con un aperitivo e da un dj set curato da Uniradio e Volume Campus Cesena. Alle 18:30 partirà l’Open Mic, momento dedicato a chi vorrà intervenire con riflessioni, proposte o testimonianze sulla rigenerazione urbana e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica e aperitivo coi ragazzi per capire ’Che fare del Foro’