Milano, 30 novembre 2025 – Dal 2 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026, come da tradizione natalizia, il museo diocesano Carlo Maria Martini di Milano allestisce nelle sue sale il “Presepe del Gernetto”, composto da circa sessanta figure sagomate, dipinte a tempera su carta e cartoncino, e realizzato da Francesco Londonio (1723-1783), artista lombardo specializzato in scene campestri, animali e, appunto, presepi. In occasione del Natale 2025 il presepe di carta si arricchisce di tre nuove figure e di due quinte sceniche, donate al Museo da Raffaello Pini e restaurate per l’occasione grazie al supporto di PwC Italia, che offrirà anche l’ingresso gratuito per tutti i visitatori martedì 2 dicembre, primo giorno di apertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo diocesano: torna il presepe di carta realizzato da Francesco Londonio, con tre figure in più