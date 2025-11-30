Muro privato pericolante chiude tutto il giardino pubblico FOTO

Cittadini allarmati a Novoli per la chiusura, a partire da venerdì 28 novembre e “fino a nuove direttive”, del giardino pubblico compreso tra via Alessandro Allori e via Francesco Baracca, un'area sempre densamente trafficata dove quell'area verde rappresenta un piccolo polmone di benessere.Sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La prima volta che ti umilia in pubblico o in privato,VATTENE VIA SUBITO - Quando ti farà notare che tu hai meno diritti di lui.Quando sparisce per giorni e poi ritorna.Se colpisce il muro o un mobile durante un litigio.Se tu sei felice e splendente,ma lui non lo è - facebook.com Vai su Facebook

Muro privato pericolante, chiude tutto il giardino pubblico / FOTO - Ancora un caso di 'muro pericolante', in altri casi lo stallo è durato anni ma l'area verde è fondamentale in un'area che è molto trafficata ... Segnala firenzetoday.it

Chiuso il giardino di via Allori a causa di un muro pericolante - I principali lavori della settimana: asfaltatura in via delle Panche, indagini georadar in piazza Vasari- nove.firenze.it scrive

Muro pericolante. Partiti i lavori a Marignana - I festeggiamenti di due anni fa per il centenario della chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, a Marignana, come molti ricorderanno avevano portato con sé non poca apprensione per le condizioni ... Segnala lanazione.it