Muratella nel nuovo parco gli alberi raccontano i passi delle donne

Nelle aree verdi della Muratella gli alberi avranno un nome e cognome, rigorosamente al femminile. A ogni essenza arborea infatti è stato deciso di associare una figura femminile che ha contributo alla storia italiana.Il progetto partecipatoL'iniziativa è stata stabilita dal municipio XI.

