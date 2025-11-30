Muore investito da un' auto a Novara | la vittima è Emilio Montalbetti
Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre a Novara: un uomo è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo in ospedale.L'episodio è avvenuto in via Monte Rosa: l'uomo, Emilio Montalbetti di 83 anni, aveva quasi raggiunto il marciapiedi quando è stato investito da un'auto, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Investito sulle strisce pedonali, muore ex direttore delle Poste di Bergamo - facebook.com Vai su Facebook
Muore investito dal treno: ritardi fino a 120 minuti Vai su X
Muore investito da un'auto - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ... Riporta toscanamedianews.it