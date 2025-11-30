Pistoia, 30 novembre 2025 – E’ morto nella giornata di venerdì, all’età di 83 anni, Giuseppe Franceschini dopo una breve malattia che non gli ha lasciato scampo: era un volto conosciutissimo nel mondo sindacale, visto che per trent’anni è stato un punto di riferimento all’interno della Cgil provinciale oltre che militante nel Pd, ed anche nel suo paese ovvero Santomoro. Anche perché proprio lì, da qualche anno, aveva messo in piedi una tradizione unica ma che ha riscosso un grande successo: nel pomeriggio del 1° maggio il corteo dei lavoratori per le vie del paese, dopo il pranzo alla Casa del Popolo, che si concludeva nella parte più alta di Santomoro di fronte alla sua abitazione dove, dal terrazzo, lui e il segretario provinciale della Cgil Daniele Gioffredi facevano il comizio finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore Franceschini, Cgil in lutto. “Punto di riferimento per i lavoratori”