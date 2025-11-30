Muore dopo il controllo Un avviso di garanzia per due carabinieri Domani autopsia sul giovane

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano morto mercoledì sera in via Bologna a seguito di un malore che lo ha colto poco dopo un controllo dei carabinieri. Gli accertamenti medico legali verranno eseguiti nei prossimi giorni e, nel frattempo, due militari dell’Arma sono stati raggiunti da altrettanti avvisi di garanzia. La loro iscrizione nel registro degli indagati, come da prassi in questi casi, è un atto dovuto finalizzato a fare piena luce sull’accaduto e a offrire le massime garanzie difensive in vista degli accertamenti tecnici che verranno svolti a breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

muore dopo il controllo un avviso di garanzia per due carabinieri domani autopsia sul giovane

© Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo il controllo. Un avviso di garanzia per due carabinieri. Domani autopsia sul giovane

Approfondisci con queste news

muore dopo controllo avvisoMuore dopo il controllo. Un avviso di garanzia per due carabinieri. Domani autopsia sul giovane - Il reato ipotizzato dal pm è morte come conseguenza di altro reato, al vaglio gli ultimi minuti di vita. Da msn.com

Ferrara, muore in strada dopo un controllo: la procura apre un'inchiesta - Un 27enne di origine nigeriana è morto dopo aver accusato un malore. Segnala msn.com

muore dopo controllo avvisoMuore sul marciapiede a 27 anni, il malore fatale dopo un controllo: aperta un’inchiesta -  L’uomo era con due amici, in precedenza l’accertamento dell’Arma. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Muore Dopo Controllo Avviso