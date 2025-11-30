Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano morto mercoledì sera in via Bologna a seguito di un malore che lo ha colto poco dopo un controllo dei carabinieri. Gli accertamenti medico legali verranno eseguiti nei prossimi giorni e, nel frattempo, due militari dell’Arma sono stati raggiunti da altrettanti avvisi di garanzia. La loro iscrizione nel registro degli indagati, come da prassi in questi casi, è un atto dovuto finalizzato a fare piena luce sull’accaduto e a offrire le massime garanzie difensive in vista degli accertamenti tecnici che verranno svolti a breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo il controllo. Un avviso di garanzia per due carabinieri. Domani autopsia sul giovane