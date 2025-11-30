Muore davanti a moglie e figlia Volo nel dirupo durante un’escursione

Dramma familiare sull’Alpe di Succiso che ieri pomeriggio, ha straziato protagonisti due coniugi in pensione e la figlia durante un’escursione sul crinale. Arrivati all’Alpe di Succiso l’uomo è precipitato per 900 metri in un dirupo ghiacciato ed è morto sotto lo sguardo terrorizzato della moglie e della figlia. A dare l’allarme sono stati due giovani escursionisti del Soccorso Alpino che si trovavano sull’Alpe e che hanno assistito a distanza alla dinamica della caduta dell’uomo senza alcuna possibilità d’intervento. La famiglia risiede a Fivizzano. La vittima è Maurizio Bertazzolo, 74 anni, farmacista in pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

