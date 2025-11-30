Muore davanti a moglie e figlia Volo nel dirupo durante un’escursione
Dramma familiare sull’Alpe di Succiso che ieri pomeriggio, ha straziato protagonisti due coniugi in pensione e la figlia durante un’escursione sul crinale. Arrivati all’Alpe di Succiso l’uomo è precipitato per 900 metri in un dirupo ghiacciato ed è morto sotto lo sguardo terrorizzato della moglie e della figlia. A dare l’allarme sono stati due giovani escursionisti del Soccorso Alpino che si trovavano sull’Alpe e che hanno assistito a distanza alla dinamica della caduta dell’uomo senza alcuna possibilità d’intervento. La famiglia risiede a Fivizzano. La vittima è Maurizio Bertazzolo, 74 anni, farmacista in pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
+++ Livorno - Malore davanti casa: muore imprenditore nautico +++ - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza muore a 24 anni: il malore davanti al fidanzato. Disperati soccorsi Vai su X
Maurizio, precipitato per 900 metri davanti a moglie e figlia. “Non avevano l’attrezzatura adatta” - Tragedia sull’Alpe di Succiso: Bertazzolo era un farmacista in pensione di 74 anni di Fivizzano (Massa Carrara). msn.com scrive
Torino, muore all'improvviso il barista del Caffè D'Acaja di Torino: il dolore dei clienti davanti alla serranda abbassata - A Torino, nei giorni scorsi, è morto Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. Si legge su torinotoday.it
Malore durante la maratona. Muore davanti alla figlia: "Dolore per la comunità" - Al chilometro 36 della gara, tra l’ingresso dell’autodromo del Mugello e la frazione di Luco, un turista americano, Gregory Helbig, di ... Secondo lanazione.it