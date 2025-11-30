Multato titolare della ferramenta dopo il blitz della polizia
Il Comune di Castel Volturno ha emesso l’ordinanza nei confronti di un titolare di esercizio di vicinato del settore non alimentare (ferramenta), ubicato in via Domitiana per violazione dell’articolo 24 del D.P.R. 3802001.Secondo quanto accertato dal Commissariato di Polizia di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Blitz dei carabinieri, nella notte, in due locali etnici di Avezzano: titolare multato per oltre 4.000 euro https://www.terremarsicane.it/blitz-dei-carabinieri-in-due-locali-etnici-di-avezzano-titolare-multato-per-oltre-4-000-euro/ - facebook.com Vai su Facebook
Controllati locali e mini market a Trento e Pergine lavocedelnordest.eu/controllati-lo… Uno dei titolari multato per aver venduto alcolici a minorenni Vai su X