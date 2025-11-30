Multato titolare della ferramenta dopo il blitz della polizia

Il Comune di Castel Volturno ha emesso l’ordinanza nei confronti di un titolare di esercizio di vicinato del settore non alimentare (ferramenta), ubicato in via Domitiana per violazione dell’articolo 24 del D.P.R. 3802001.Secondo quanto accertato dal Commissariato di Polizia di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

