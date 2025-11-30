**Mps-Mediobanca | Tajani ' massima fiducia in Giorgetti sempre corretto' **

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Voglio dire che ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti, che si è sempre comportato correttamente. Attaccarlo è fuori luogo. Lo difendiamo perché riteniamo che si sia sempre comportato correttamente". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea nazionale di Noi Moderati, rispondendo a una domanda sulla questione banche, con riferimento alle notizie sull'indagine della procura di Milano sull'ops di Mps su Mediobanca. "Possiamo avere avuto opinioni diverse sulla questione del Golden Power, sulla base giuridica, ma questo non ha nulla a che vedere con la correttezza del suo comportamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mps-Mediobanca: Tajani, 'massima fiducia in Giorgetti, sempre corretto'**

News recenti che potrebbero piacerti

Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sull’operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del Mef. L’unico interventismo in economia lo ha dimos - facebook.com Vai su Facebook

Scalata Mps a Mediobanca, bufera giudiziaria su Lovaglio, Milleri e Caltagirone. Ops a rischio? I possibili scenari - La Procura di Milano indaga Lovaglio, Caltagirone e Milleri per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella scalata Mps- Come scrive msn.com

Cos’è successo nel caso Mps-Mediobanca e che ruolo ha avuto il governo Meloni: le carte dell’inchiesta - La procura di Milano, che indaga su Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri, ha ricostruito le tappe della scalata che ha coinvolto ... Scrive fanpage.it

Focus su Mps e Mediobanca, sale attesa per nuovi vertici Piazzetta Cuccia - Banca Mps e Mediobanca sotto i riflettori nell’attesa dell’annuncio della rosa di nomi che guiderà l’istituto milanese. Secondo ilsole24ore.com