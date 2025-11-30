Mps l' unica colpa di Giorgetti è aver rilanciato la banca
Quando il centrodestra è andato al governo e Giancarlo Giorgetti si è insediato al ministero dell’Economia le azioni del Monte dei Paschi di Siena valevano poco più di 5 euro. Mercoledì scorso (prima dell’inchiesta) hanno chiuso a 8,7 euro, con un incremento del 75%. Nel frattempo la banca di Siena, devastata fino al 2017 dalla gestione delle amministrazioni locali rosse attraverso la Fondazione e dopo la nazionalizzazione da quella dei vari governi che si sono succeduti (prevalentemente di centrosinistra), si è trasformata da cenerentola del sistema creditizio a gallina dalle uova d’oro. Gli investitori hanno fatto a gara per prendersi le quote via via cedute dal Tesoro e lo scorso settembre è riuscita a papparsi nientemeno che Mediobanca, la principale e storica banca d’affari italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
