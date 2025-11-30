Mozambico torna l’incubo Isis a Cabo Delgado | 50mila persone in fuga
Nel Nord del Mozambico, tra Nampula e Cabo Delgado, una violenza che sembrava attenuarsi è tornata a travolgere intere comunità. In poche settimane oltre cinquantamila persone sono scappate dai villaggi di Memba, inseguite dalla paura di nuovi assalti e dalla certezza che gli insorti non fanno distinzioni: bruciano case, distruggono scuole, saccheggiano negozi, rapiscono bambini. È una fuga disordinata, fatta di donne e bambini che percorrono chilometri verso l’interno, dove le strutture che li accolgono sono già sovraffollate. Il ritorno degli insorti e l’assenza dello Stato. Dopo una breve pausa, gli insorti sono riapparsi a Memba il 10 novembre. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dalle aule del Liceo Einstein di Rimini fino al cuore dell’Africa I ragazzi tornano a raccontarci la loro esperienza di volontariato in Mozambico: un viaggio che parla di amicizia, scoperta e solidarietà. Questa sera, 14 novembre, ore 20:45 Parrocchia del C - facebook.com Vai su Facebook
Mozambico: 20 cristiani uccisi dall’ISIS/ I jihadisti avvertono: “Convertitevi oppure morirete” - In un altro attacco dell'ISIS in Mozambico sono stati uccisi 20 cristiani: i jihadisti invitano alla conversione per evitare le morte violenta È nuovamente tragico il bilancio dell’ultimo attacco da ... Lo riporta ilsussidiario.net
Mozambico: 30 cristiani decapitati, incendiata chiesa e rapiti 11 bambini/ “Estremismo islamico devastante” - L'appello del Papa per fermare l'orrore Non si placano le violenze in Mozambico, con i cristiani che ... Come scrive ilsussidiario.net
AFRICA/MOZAMBICO - L’ISIS Mozambico colpisce ora solo obiettivi militari? In ogni caso anche i civili ne risentono - È quanto ci si chiede dopo gli ultimi attacchi condotti dal gruppo jihadista condotti contro obiettivi militari e governativi ... Riporta fides.org