Mozambico torna l’incubo Isis a Cabo Delgado | 50mila persone in fuga

Nel Nord del Mozambico, tra Nampula e Cabo Delgado, una violenza che sembrava attenuarsi è tornata a travolgere intere comunità. In poche settimane oltre cinquantamila persone sono scappate dai villaggi di Memba, inseguite dalla paura di nuovi assalti e dalla certezza che gli insorti non fanno distinzioni: bruciano case, distruggono scuole, saccheggiano negozi, rapiscono bambini. È una fuga disordinata, fatta di donne e bambini che percorrono chilometri verso l’interno, dove le strutture che li accolgono sono già sovraffollate. Il ritorno degli insorti e l’assenza dello Stato. Dopo una breve pausa, gli insorti sono riapparsi a Memba il 10 novembre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

