Moviola Milan Lazio niente rigore per il contatto Pavlovic–Marusic! L’analisi sulla decisione di Collu nell’episodio che ha scaldato gli animi nel finale di match
Moviola Milan Lazio, niente rigore per il contatto Pavlovic–Marusic! L’analisi sulla decisione di Collu giudicata corretta dalla Gazzetta.it Il finale di Milan Lazio ha lasciato col fiato sospeso i tifosi presenti a San Siro, con un episodio in extremis che avrebbe potuto cambiare il destino del match. L’attenzione si è infatti concentrata sul contatto in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
CONDÒ: "COLLU È UN GENIO DEL VAR!" ? #MilanLazio #Moviola #Condò #Collu #VAR #SkySport - facebook.com Vai su Facebook
Mani di Fofana in area: è rigore La moviola di Milan-Roma #SerieA #MilanRoma Vai su X
Milan-Lazio, moviola: arbitro in confusione, cosa è successo sul rigore negato al 95’ - La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu a San Siro nell’anticipo serale di serie A Milan- Si legge su sport.virgilio.it
La moviola di Milan-Lazio, Collu rovina il finale: rigore negato ai biancocelesti - Il gol di Leao decide, ma le polemiche arbitrali esplodono nel recupero: errori in serie e un episodio da partita ... laziopress.it scrive
MOVIOLA | Milan - Lazio, follia Collu. Manca un rigore clamoroso - Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A e diretta dall'arbitro Collu. Segnala lalaziosiamonoi.it