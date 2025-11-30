Moviola Milan Lazio finale infuocato | proteste sulla decisione di Collu di non assegnare il rigore dopo il VAR! Espulsi Allegri e un collaboratore biancoceleste

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu sul possibile fallo di mano di Pavlovic! La ricostruzione Il finale del match tra Milan e Lazio a San Siro è stato segnato da momenti di altissima tensione, con una lunga revisione del VAR che ha scaldato ulteriormente gli animi. L’episodio che ha catalizzato l’attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola milan lazio finale infuocato proteste sulla decisione di collu di non assegnare il rigore dopo il var espulsi allegri e un collaboratore biancoceleste

© Calcionews24.com - Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu di non assegnare il rigore dopo il VAR! Espulsi Allegri e un collaboratore biancoceleste

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

moviola milan lazio finaleLa moviola di Milan-Lazio, Collu rovina il finale: rigore negato ai biancocelesti - Il gol di Leao decide, ma le polemiche arbitrali esplodono nel recupero: errori in serie e un episodio da partita ... Come scrive laziopress.it

moviola milan lazio finaleMilan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stata davvero poco interessante, con solo due tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, ... Si legge su rainews.it

moviola milan lazio finaleMoviola Milan-Lazio: Pavlovic-Romagnoli, niente rigore dopo on field review e Allegri espulso - I casi da moviola e gli episodi più controversi di Milan- Da goal.com

Cerca Video su questo argomento: Moviola Milan Lazio Finale