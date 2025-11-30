Moviola Milan Lazio biancocelesti imbufaliti | Le immagini parlano – VIDEO

Moviola Milan Lazio. Il post-partita di Milan-Lazio è stato subito segnato da una polemica arbitrale. Al centro del dibattito c’è il mancato calcio di rigore per i biancocelesti, che avrebbe potuto cambiare il finale del match. L’episodio controverso riguarda un contatto tra Marusic e il difensore rossonero Pavlovic, non rilevato dall’arbitro Collu durante la partita e nemmeno pienamente convincente alla visione dei replay. Quando Collu è rientrato verso il centrocampo dopo aver concluso l’OFR (On Field Review), ha motivato la decisione di non assegnare il penalty, sostenendo come il fallo di mano di Pavlovic fosse stato scaturito proprio da una precedente irregolarità di Marusic ai danni del difensore rossonero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it