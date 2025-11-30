Moviola Juve Cagliari | Crezzini prende 6.5 Contatto Kostic-Palestra? L’unico errore dell’arbitro è stato…

Moviola Juve Cagliari: Crezzini prende 6.5. «Contatto Kostic-Palestra? L’unico errore dell’arbitro è stato.». Il commento del CorSport. 6.5 in pagella dal Corriere dello Sport all’arbitro Crezzini per la direzione di Juve Cagliari. L’unico episodio dubbio è il contatto Kostic-Palestra a inizio gara. Questa la lettura del quotidiano: « Se avesse fischiato qualche secondo prima, Crezzini avrebbe tolto qualsiasi possibile dubbio sull’episodio di inizio partita (2’ pt) tra Palestra e Kostic. Il giocatore del Cagliari è finito a terra nell’area della Juventus, reclamando l’assegnazione di un calcio di rigore dopo un contatto con l’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Cagliari: Crezzini prende 6.5. «Contatto Kostic-Palestra? L’unico errore dell’arbitro è stato…»

Leggi anche questi approfondimenti

Moviola JuveCagliari Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Moviola #JuveCagliari Ecco cosa è successo Vai su X

La moviola di Juve-Cagliari, Crezzini non sbaglia sugli episodi decisivi - La direzione arbitrale è lineare, buona la gestione dei cartellini: contatto Palestra- Si legge su corrieredellosport.it

Perché in Juve-Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto - Cosa ha visto il direttore di gara, Crezzini: la dinamica dell’azione e del contatto spiegano tutto. Segnala fanpage.it

Juventus-Cagliari, moviola: Var muto su rigore negato ai sardi, Yildiz gol e proteste - La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini allo Stadium nell’anticipo pomeridiano della 13esima giornata di A Juventus- Segnala sport.virgilio.it