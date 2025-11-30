Movida violenta scontro in piazza fra giovani a colpi di bottiglie di vetro
Momenti di forte tensione ieri a tarda sera in piazza Matteotti, a Santa Margherita di Belìce, dove un gruppo di giovani si è affrontato violentemente a colpi di bottiglie di vetro. La rissa, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha seminato il panico tra i presenti e costretto molti a fuggire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Stamattina, insieme a Don Andrea Zappulla, presenti all'assemblea dell'Istituto Nautico di Siracusa per parlare di violenza contro le donne, movida violenta e contrasto allo spaccio ed al consumo di droga. Ringraziamo la Prof.ssa Veronica Salemi per la perfet - facebook.com Vai su Facebook
Movida violenta, Giovani democratici Civitavecchia: «proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio» - Movida violenta, Giovani democratici Civitavecchia: «proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio» ... Si legge su civonline.it
TIVOLI – Movida violenta, i “maranza” ancora senza nome - Non hanno ancora un nome e un cognome gli autori del pestaggio avvenuto nella notte di Halloween venerdì 31 ottobre, nella centralissima piazza Santa Croce, a Tivoli. Lo riporta tiburno.tv
Rieti, nuova zuffa notturna nella piazza del Comune - Oltre al grave episodio del giovane che si è lanciato nel vuoto dalla passerella dell’ascensore di piazza Cesare Battisti per ... Lo riporta ilmessaggero.it