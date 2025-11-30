Movida violenta scontro in piazza fra giovani a colpi di bottiglie di vetro

Agrigentonotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte tensione ieri a tarda sera in piazza Matteotti, a Santa Margherita di Belìce, dove un gruppo di giovani si è affrontato violentemente a colpi di bottiglie di vetro. La rissa, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha seminato il panico tra i presenti e costretto molti a fuggire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

