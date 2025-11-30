Motori passione e folla delle grandi occasioni | Rombi di Romagna trionfa con Lorenzo Savadori

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta edizione di Rombi di Romagna? “Un successo”. Parola del vicesindaco Enrico Monti. E non poteva essere altrimenti, visto che in piazza Garibaldi è arrivato un pilota del calibro di Lorenzo Savadori, che nel 2025 — con i suoi migliaia di chilometri macinati sui circuiti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Motori Passione Folla Grandi