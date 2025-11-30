MotoGP Bagnaia e Fernandez vincono la 100km dei Campioni

Francesco Bagnaia e Augusto Fernandez vincono l’11ma edizione della 100km dei Campioni, evento disputato come sempre presso il ‘ Motor Ranch ‘ di Valentino Rossi. La coppia si è imposta su Diogo Moreira Federico Fuligni e Matteo PataccaLuca Marini dopo cinquanta intensi passaggi all’interno dell’impegnativo tracciato sterrato che sorge a pochi chilometri da Tavullia. Il pilota Ducati per il Motomondiale e tester Yamaha hanno controllato a lungo la scena di una prova che si è risolta solamente negli ultimi 5 giri una volta compiuto l’ultimo ‘cambio pilota’. Bagnaia ha infatti dovuto difendersi dal ritorno di Luca Marini, semplicemente il più veloce dello schieramento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bagnaia e Fernandez vincono la 100km dei Campioni

