Morto Stoppard il padre di Shakespeare in love

È morto all’età di ottantotto anni Tom Stoppard, celebre drammaturgo e scrittore britannico, vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura del film Shakespeare in Love del 1998, diretto da John Madden. Lo ha annunciato la sua agenzia, la United Agents, sottolineando che Stoppard si è spento serenamente a casa, nel Dorset, circondato dalla famiglia. «Ricorderemo Tom per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, per il suo spirito arguto e irriverente, per la generosità d’animo e per il suo profondo amore per la lingua inglese », si legge nel Comunicato. Autore di drammi teatrali che hanno segnato tutta la produzione contemporanea, Stoppard era noto per l’intelligenza dei suoi testi e per la capacità di combinare leggerezza e profondità, divertimento e riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Stoppard, il padre di "Shakespeare in love"

