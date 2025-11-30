Morta la cantante lirica Maristella Mariani aveva 48 anni | si era sentita male al concerto nel Napoletano

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morta la cantante lirica Maristella Mariani, lutto nel mondo musicale. Era docente e direttrice del coro. Si era sentita male durante un concerto a Nola. Il cordoglio di sindaco e vescovo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

