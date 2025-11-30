Moria di edicole la battaglia di Marinella Portolani | Sono presidi di democrazia Servono aiuti strutturali non bonus a tempo

“Porto l’anima dell’edicola dentro di me”. Con queste parole Marinella Portolani, vicepresidente nazionale dello Snag, il Sindacato nazionale autonomo giornalai, sintetizza il senso di un mestiere che considera “un presidio culturale, non un semplice negozio”. Nel suo primo anno da vicepresidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Moria di edicole, la battaglia di Marinella Portolani: "Sono presidi di democrazia. Servono aiuti strutturali, non bonus a tempo" - Portolani lancia poi un appello agli editori: “Serve un nuovo paradigma. Scrive forlitoday.it

Editoria, Barachini: sostenere le edicole è una battaglia di civiltà - Il sostegno all’editoria, quello alle edicole, alle imprese che distribuiscono i giornali, non sono scelte vecchie e superate dai tempi dell’informazione digitale e ora dell’intelligenza artificiale. Lo riporta ilmattino.it

"Il sostegno alle edicole. Una battaglia condivisa" - Vittorio Fantozzi (FdI) rivendica l’approvazione all’unanimità della sua proposta "Ben venga lo stanziamento di 200mila euro annunciato dal presidente Giani". Si legge su lanazione.it