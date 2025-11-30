Monza una vittoria per il record | Vogliamo salire guai a rilassarsi

Proseguire il volo verso la risalita in Serie A, senza farsi distrarre dai tanti complimenti. Nella consapevolezza che il percorso per raggiungere la meta è ancora lunghissimo e la scivolata è sempre dietro l’angolo, se non si mantiene alta l’attenzione. È questo il diktat che il tecnico del Monza, Paolo Bianco, vuole imprimere alla propria squadra d’ora in avanti. A partire dalla complicata trasferta odierna (ore 15) contro la Juve Stabia. Reduci da sette vittorie di fila, i biancorossi primi in classifica puntano all’ottavo sigillo che, oltre a rappresentare un record per la Serie B, permetterebbe di scavare un ulteriore distacco sulle rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, una vittoria per il record: "Vogliamo salire, guai a rilassarsi"

