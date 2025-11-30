Castellammare di Stabia, 30 novembre 2025 – Dopo sette vittorie di fila la frenata del Monza, quasi inevitabile per la legge dei grandi numeri e la storia della Serie B, arriva probabilmente nel luogo più scontato. Lo stadio Menti di Castellammare si conferma fortezza inviolabile e i biancorossi non vanno oltre il 2-2. Non bastano la rete di Birindelli e il ritorno al gol dopo quasi due anni di Petagna. La gara porta con sé varie letture. Da un lato i brianzoli ottengono un punto comunque importante su un campo difficile e rimangono primi in classifica da soli. Di contro però falliscono il tentativo di piccola fuga e soprattutto hanno vari elementi su cui riflettere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza riacciuffato dalla Juve Stabia, tramontano i sogni di record e fuga (ma è giusto così)