Monza riacciuffato dalla Juve Stabia tramontano i sogni di record e fuga ma è giusto così
Castellammare di Stabia, 30 novembre 2025 – Dopo sette vittorie di fila la frenata del Monza, quasi inevitabile per la legge dei grandi numeri e la storia della Serie B, arriva probabilmente nel luogo più scontato. Lo stadio Menti di Castellammare si conferma fortezza inviolabile e i biancorossi non vanno oltre il 2-2. Non bastano la rete di Birindelli e il ritorno al gol dopo quasi due anni di Petagna. La gara porta con sé varie letture. Da un lato i brianzoli ottengono un punto comunque importante su un campo difficile e rimangono primi in classifica da soli. Di contro però falliscono il tentativo di piccola fuga e soprattutto hanno vari elementi su cui riflettere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
