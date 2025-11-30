Un hub moderno, intermodale, capace di saldare la città di Monza alla rete ferroviaria nazionale e alla futura metropolitana M5. È questa la visione al centro del protocollo d’intesa firmato, giovedì, da Regione Lombardia, Comune di Monza, Rfi e Fs Sistemi Urbani, un accordo che segna l’avvio ufficiale del percorso destinato a trasformare la stazione centrale monzese in "Monza Centrale Porta Nord", nuovo baricentro dei flussi di mobilità dell’area metropolitana di Milano. L’obiettivo è ambizioso: riorganizzare completamente il ruolo della stazione, oggi già tra le più trafficate della Lombardia, per farne un nodo di scambio dove treni, metro, autobus, biciclette e percorsi pedonali si integrino senza frizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, nasce la Porta Nord