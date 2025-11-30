Monza nasce la Porta Nord
Un hub moderno, intermodale, capace di saldare la città di Monza alla rete ferroviaria nazionale e alla futura metropolitana M5. È questa la visione al centro del protocollo d’intesa firmato, giovedì, da Regione Lombardia, Comune di Monza, Rfi e Fs Sistemi Urbani, un accordo che segna l’avvio ufficiale del percorso destinato a trasformare la stazione centrale monzese in "Monza Centrale Porta Nord", nuovo baricentro dei flussi di mobilità dell’area metropolitana di Milano. L’obiettivo è ambizioso: riorganizzare completamente il ruolo della stazione, oggi già tra le più trafficate della Lombardia, per farne un nodo di scambio dove treni, metro, autobus, biciclette e percorsi pedonali si integrino senza frizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Cagiada Monza, il luogo dove tutto è iniziato! Cagiada nasce qui, in zona Libertà, a Monza, in un ambiente semplice ma ricco di calore. Tavoli colorati e mura disegnate dove ogni angolo racconta la nostra storia. Un’atmosfera rilassata e familiare in cui la pizz - facebook.com Vai su Facebook
Monza, nasce la Porta Nord - Un hub moderno, intermodale, capace di saldare la città di Monza alla rete ferroviaria nazionale e alla futura metropolitana M5. ilgiorno.it scrive
Trasporti, firmato il protocollo: nascerà Monza Centrale Porta Nord - Far diventare la stazione di Monza un moderno nodo di interscambio che connette rete ferroviaria nazionale, futura metropolitana M5 e il tessuto urbano circostante. Si legge su monzatoday.it
Monza cambia volto: nuova stazione con metro M5 e maxi hub dei trasporti - Firmato l’accordo per Monza Centrale Porta Nord: la stazione diventa un hub con M5, ferrovia e bus. Scrive monza-news.it