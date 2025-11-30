Montevarchi entra nel calendario motocross 2026 e le tappe italiane diventano 3 Ancora da assegnare 2 slot
Arrivano importanti novità per quanto riguarda la nuova stagione del motocross. I Mondiali MXGP e MX2, infatti, iniziano a prendere forma. Gli organizzatori hanno confermato i 20 appuntamenti anche per la prossima annata con 3 tappe che si disputeranno in Italia, mentre due slot devono ancora essere ufficializzati. Non mancheranno le novità, non tanto a livello di gare, quanto di piste sulle quali si disputeranno. Il via della stagione avverrà nel weekend dell’8 marzo con il Gran Premio di Argentina sul tracciato di Bariloche che va a sostituire Cordoba. Il secondo appuntamento del campionato arriverà il 22 marzo con il Gran Premio di Andalusia sul tracciato di Almonte, quindi il 29 marzo si gareggerà nel Gran Premio della Svizzera sulla pista di Frauenfeld. 🔗 Leggi su Oasport.it
Motocross d'epoca a Montevarchi: Miravalle ospita il campionato italiano - Il motocross è di nuovo protagonista a Montevarchi con il campionato italiano motocross d’epoca. Scrive lanazione.it
Motocross Montevarchi: riprende l'attività agonistica a Miravalle - Arezzo, 22 settembre 2023 – L’impianto di Montevarchi ancora migliorato in vista del finale di stagione Riprende l’agonismo a Miravalle, con il campionato toscano motocross Domenica 24 settembre si ... Secondo lanazione.it