Montepulciano blinda Schlein E lei | Pd forza plurale e perno coalizione

Montepulciano (Si), 30 nov. (askanews) – “Io continuerò ad essere la segretaria di tutte e tutti e continuerò a difendere ogni giorno il pluralismo perché siamo figli e figlie di tutte le culture politiche che hanno fondato” il Pd, “perno fondamentale della coalizione”. Così la segretaria dem Elly Schlein, a Montepulciano, dove si è svolta la tre giorni organizzata dalla ‘maggioranza’ (le tre aree che hanno sostenuto Schlein al congresso: AreaDem di Dario Franceschini, Dems di Andrea Orlando ed ex art.1 di Roberto Speranza) che, alla kermesse ‘Costruire l’alternativa’, ha voluto blindare la sua leadership all’interno del partito e in vista delle future alleanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

